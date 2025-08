Kryptokurse am Mittwochnachmittag

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Bitcoin ist am Nachmittag 114.900,31 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,67 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 114.132,00 US-Dollar stand.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 15,55 EUR notiert.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -2,90 Prozent auf 116,91 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 120,40 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 3.626,31 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.613,09 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Bitcoin Cash am Mittwochnachmittag hinzu. Um 2,22 Prozent auf 563,88 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 551,60 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 2,971 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 2,966 US-Dollar.

Nach 21,11 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Mittwochnachmittag um 0,83 Prozent auf 21,29 US-Dollar gestiegen.

Zudem gibt Monero nach. Um -2,52 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:11 auf 285,14 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 292,52 US-Dollar wert war.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 0,65 Prozent auf 5,971 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,933 US-Dollar an der Tafel standen.

Nach 0,1834 US-Dollar am Vortag ist der IOTA-Kurs am Mittwochnachmittag um 1,86 Prozent auf 0,1868 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,7265 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,7328 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit muss Stellar Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Stellar-Kurs um -0,74 Prozent auf 0,3937 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,3967 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0028 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0029 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0061 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0061 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.