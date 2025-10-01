Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Plug Power Aktie 13074688 / US72919P2020

Frisches Geld benötigt 01.10.2025 12:35:00

Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse

Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse

Der Hersteller von Brennstoffzellensystemen, Plug Power, braucht frische Liquidität. Helfen soll dabei ein neuer Vertriebspartner für den Aktienverkauf.

Plug Power
1.83 CHF 1.33%
• Yorkville Securities als neuer Vertriebspartner für ATM-Aktienprogramm
• Aktienverkauf im Volumen von bis zu einer Milliarde US-Dollar zur Liquiditätsbeschaffung
• Aktie volatil, trotz operativer Verluste leicht im Plus seit Jahresbeginn

Wie zum Wochenstart bekannt wurde, hat der Brennstoffzellenhersteller Plug Power seine At-the-Market-(ATM)-Verkaufsvereinbarung angepasst.

Yorkville Securities als neuer Vertriebspartner

Demnach wurde Yorkville Securities als zusätzlicher Vertriebspartner aufgenommen. Im Rahmen der Vereinbarung will das Unternehmen Stammaktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar über ausgewählte Partner anbieten und verkaufen. Bisheriger alleiniger Vertriebspartner war dabei B. Riley Securities. Das Angebot der Aktien erfolgt gemäss einer Pressemitteilung nach Regel 415 des Securities Act von 1933, der kontinuierliche oder verzögerte Angebote erlaubt.

Die wesentlichen Bedingungen des Kaufvertrags sollen - mit Ausnahme der Hinzunahme von Yorkville Securities - unverändert bleiben. Seit der ursprünglichen Unterzeichnung des Auftrags im Januar 2024 hat Plug Power nun damit bereits drei Mal Anpassungen vorgenommen.

Plug Power mit Liquiditätsproblemen

Das Unternehmen befindet sich offenbar in einer Liquiditätskrise und hatte vor diesem Hintergrund sein Aktienkaufprogramm unlängst deutlich ausgeweitet, um sich zusätzliches Kapital beschaffen zu können. Das Geld ist dem Vernehmen nach für den operativen Geschäftsbetrieb vorgesehen, aktuell steckt Plug Power noch tief in den roten Zahlen und ist weit entfernt davon, profitabel zu arbeiten. Die Verluste sind in den vergangenen Jahren weiter gestiegen. Plug Power hatte bereits in der Vergangenheit immer wieder mit der Ausgabe von Aktien reagiert, um den Liquiditätsbedarf zu decken, dabei aber für eine deutliche Verwässerung der Anlegeranteile gesorgt.

Plug Power-Aktie mit Berg- und Talfahrt

Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Plug Power-Aktie volatil gezeigt, kann seit Januar aber ein überschaubares Plus von 9,39 Prozent vorweisen. Damit hat der Anteilsschein deutlich schwächer performt als der breite Markt. Zuletzt fassten Anleger zwar wieder Mut, die Aktie profitierte dabei von positiven Analystenstimmen und der Leitzinssenkung der US-Notenbank.

Am Mittwoch ist vorbörslich an der NASDAQ unterdessen wieder ein Minus von 2,58 Prozent auf 2,27 US-Dollar zu sehen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Rally der Wolfspeed-Aktie wirft Fragen auf - Können die Gewinne nachhaltig sein?

Bildquelle: Plug Power Inc.

