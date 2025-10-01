DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort

• Aktie mit erneutem Kurssprung von über 23 Prozent an der ASX• Unternehmensnachrichten aktuell dünn, Fokus auf Expansion in die USA• Anleger sehen grosses Wachstumspotenzial im Bereich Drohnenabwehr

Nach rund 18 Prozent Kursplus am Dienstag ging es für die Aktie von DroneShield an der Börse in Sydney auch am Mittwoch erneut kräftig nach oben: Ein Plus von 23,18 Prozent auf 5,74 AUD stand zum Handelsende an den Kurstafeln.

Unternehmensnachrichten Mangelware

Nachrichten von Unternehmensseite, die die Kurssprünge rechtfertigen würden, gibt es aktuell nicht. Zuletzt hatte der Drohnenabwehr-Spezialist eine umfangreiche Expansion in die USA angekündigt, nachdem man bereits in Australien und Europa aktiv tätig geworden war. Der Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den USA wird vom Unternehmen selbst als "klares Zeichen für DroneShields Bestreben, die globale Drohnenabwehrlandschaft anzuführen und neu zu gestalten", bewertet.

DroneShield-Aktie mit Momentum

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens, das unlängst eine Reihe von Neuaufträgen generieren konnte und damit die Marke von 4'000 verkauften Systemen im Wert von 7,9 Millionen AUD überschreiten konnte, scheinen von Anlegern als ausserordentlich bewertet zu werden.

Da Drohnenkriegstechnologie und entsprechende Abwehrsysteme zunehmend zu einem Kernstück globaler Verteidigungsstrategien werden, steht im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, ob DroneShield die nächste Wachstumsphase angehen kann.

Aktien aus dem Rüstungs- und Verteidigungssektor haben aktuell ein Momentum, für den australischen Drohenabwehrspezialisten scheint dies in besonderen Masse zu gelten.

Redaktion finanzen.ch