Top News
OpenAI gibt Nutzern Möglichkeit KI-Videos von sich selbst zu erstellen
Roche-Aktie stärker: Partner Alnylam behandelt ersten Patienten in Blutdrucksenker-Studie
DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
AES-Aktien mit Kursprung: BlackRock-Tochter offenbart mit milliardenschwerem Übernahmeangebot
DroneShield Aktie 32517202 / AU000000DRO2

Aktie mit Momentum 01.10.2025 14:00:07

DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort

DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort

Die DroneShield-Aktie setzt ihre ausserordentlich positive Kursentwicklung an der Börse in Australien auch zur Wochenmitte mit einem erneuten Kurssprung fort.

DroneShield
3.47 CHF 19.50%
• Aktie mit erneutem Kurssprung von über 23 Prozent an der ASX
• Unternehmensnachrichten aktuell dünn, Fokus auf Expansion in die USA
• Anleger sehen grosses Wachstumspotenzial im Bereich Drohnenabwehr

Nach rund 18 Prozent Kursplus am Dienstag ging es für die Aktie von DroneShield an der Börse in Sydney auch am Mittwoch erneut kräftig nach oben: Ein Plus von 23,18 Prozent auf 5,74 AUD stand zum Handelsende an den Kurstafeln.

Unternehmensnachrichten Mangelware

Nachrichten von Unternehmensseite, die die Kurssprünge rechtfertigen würden, gibt es aktuell nicht. Zuletzt hatte der Drohnenabwehr-Spezialist eine umfangreiche Expansion in die USA angekündigt, nachdem man bereits in Australien und Europa aktiv tätig geworden war. Der Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den USA wird vom Unternehmen selbst als "klares Zeichen für DroneShields Bestreben, die globale Drohnenabwehrlandschaft anzuführen und neu zu gestalten", bewertet.

DroneShield-Aktie mit Momentum

Die Wachstumsaussichten des Unternehmens, das unlängst eine Reihe von Neuaufträgen generieren konnte und damit die Marke von 4'000 verkauften Systemen im Wert von 7,9 Millionen AUD überschreiten konnte, scheinen von Anlegern als ausserordentlich bewertet zu werden.

Da Drohnenkriegstechnologie und entsprechende Abwehrsysteme zunehmend zu einem Kernstück globaler Verteidigungsstrategien werden, steht im Mittelpunkt des Anlegerinteresses, ob DroneShield die nächste Wachstumsphase angehen kann.

Aktien aus dem Rüstungs- und Verteidigungssektor haben aktuell ein Momentum, für den australischen Drohenabwehrspezialisten scheint dies in besonderen Masse zu gelten.

Redaktion finanzen.ch

DroneShield-Aktie weiter im Aufwind: Aktivitäten auf dem US-Markt werden verstärkt

Bildquelle: Droneshield

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

