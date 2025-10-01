Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’280 1.4%  SPI 16’925 1.1%  Dow 46’398 0.2%  DAX 23’999 0.5%  Euro 0.9364 0.2%  EStoxx50 5’553 0.4%  Gold 3’884 0.7%  Bitcoin 93’185 2.6%  Dollar 0.7976 0.2%  Öl 65.7 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
OpenAI gibt Nutzern Möglichkeit KI-Videos von sich selbst zu erstellen
Roche-Aktie stärker: Partner Alnylam behandelt ersten Patienten in Blutdrucksenker-Studie
DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
AES-Aktien mit Kursprung: BlackRock-Tochter offenbart mit milliardenschwerem Übernahmeangebot
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Geändert am: 01.10.2025 14:02:19

US-Medikamentendeal treibt an: SMI fester -- DAX wechselt ins Positive -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen

Der heimische Markt notiert zur Wochenmitte im Plus, der deutsche Leitindex schüttelt anfängliche Verluste ab. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.

SCHWEIZ

Am Mittwoch geht es in der Schweiz nach oben.

Der SMI stieg zum Handelsstart 0,7 Prozent auf 12'193,90 Punkte und gewinnt auch anschliessend.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI schliessen sich der positiven Tendenz an.

Die Vorgaben aus Übersee sprechen laut Händlern für einen freundlichen Verlauf. So sorgten die gescheiterten Verhandlungen im US-Haushaltsstreit und der nun folgende US-Regierungsstillstand nicht für grössere Verwerfungen.

Für den Schweizer Leitindex SMI geht es am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen in das vierte Quartal 2025. Angeschoben wird er dabei durch die Kursgewinne der drei Schwergewichte. Vor allem die beiden Pharmawerte Roche und Novartis zünden ein regelrechtes Feuerwerk. Eine Einigung zwischen der US-Regierung und dem US-Pharmariesen Pfizer im Streit um Medikamentenpreise könnte nach Ansicht von Analysten wegweisend für die Branche sein.

Der Regierungsstillstand in den USA löst dagegen zunächst keine grösseren Verwerfungen aus. Vielmehr habe sich das bereits im Vorfeld abgezeichnet, heisst es in verschiedenen Kommentaren. Die entscheidende Frage sei nun, wie lange der Stillstand anhalten wird. Denn der US-Shutdown könnte direkte Auswirkungen auf die Markttransparenz haben, kommentiert ein Händler. "Es ist unklar, ob wichtige staatliche Veröffentlichungen, wie die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, pünktlich erfolgen können." Eine Verzögerung dieser makroökonomischen Daten würde den Markt für mehrere Tage "blind" machen, was die Entscheidungsfindung für Investoren erschwere.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wechselt am Mittwoch ins Positive.

Der DAX startete 0,53 Prozent tiefer bei 23'755,23 Zählern in den Handel. Nachdem er zunächst auch anschliessend abgab, kann er mittlerweile ins Plus drehen.

Der deutsche Leitindex hat am Mittwoch mit Mühe an seine jüngsten Gewinne angeknüpft. Nachdem im frühen Handel noch der "Shutdown" in den USA für leichte Verunsicherung gesorgt hatte, zeigten sich die Anleger zuletzt etwas zuversichtlicher.

Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen, weswegen der "Shutdown" in Kraft trat. Die Demokraten und Republikaner schoben einander die Schuld zu. An den Börsen gehe man gleichwohl davon aus, dass sich die konjunkturellen Konsequenzen in Grenzen halten und sich über kurz oder lang Republikaner und Demokraten einigen werden, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.

"Als Resultat des 'Shutdowns' könnte der Arbeitsmarktbericht am Freitag nicht pünktlich erscheinen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Das seien Daten, auf die man angesichts der hohen Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank sehnlichst warte. "Nimmt man den Investoren diese Daten, wenn auch nur für wenige Tage, bringt man Traditionen aus dem Rhythmus, und Unsicherheit macht sich breit", fuhr der Experte fort. Unsicherheit wiederum äussere sich in den Kursen oft durch höhere Schwankungen.

Mit Blick auf einzelne Sektoren schnellten europaweit und auch hierzulande Pharmawerte in die Höhe. Sie profitierten von einem Deal zwischen der US-Regierung und Pfizer. Diese hatte sich am Vortag mit dem Konzern auf günstigere Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid geeinigt. Nach Darstellung von Präsident Donald Trump sollen weitere Vereinbarungen mit anderen Unternehmen folgen.

Branchenexperte Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sieht den Deal positiv - mit entsprechender Strahlwirkung für den gesamten Sektor. Er sollte zeigen, dass die Konzerne mit Trumps Plänen gut zurechtkommen.

WALL STREET

Die US-Börsen wurden am Dienstag nur zeitweise von dem drohenden Shutdown gebremst.

Der Dow Jones ging letztlich bei 46'397,89 Punkten um 0,18 Prozent höher aus der Sitzung, nachdem er kaum verändert gestartet und lange um seinen Vortagesschluss gependelt war. Erst im späten Handel ging es dann etwas klarer aufwärts.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Handelsende bei 22'660,01 Zählern ein Plus von 0,30 Prozent aus. Auch er hatte sich erst im späten Handel in die Gewinnzone aufgemacht, nachdem er sich nach einem kaum bewegten Start lange unentschlossen gezeigt hatte.

Der bevorstehende Shutdown, also der vorübergehende Stillstand von US-Behörden, weil sich Republikaner und Demokraten bislang nicht auf einen Haushalt einigen konnten, sorgte unter Anlegern am Dienstag zunächst für Zurückhaltung. Denn viel Zeit für eine Einigung bleibt nicht mehr. Sollte es tatsächlich zu einem Shutdown ab dem 1. Oktober kommen, wäre eine der ersten Folgen, dass der monatliche US-Arbeitsmarktbericht nicht wie geplant am Freitag veröffentlicht werden könnte. Damit würde der US-Notenbank ein wichtiges Instrument zur Steuerung ihrer Geldpolitik fehlen, zumal sie zuletzt auch besonders Schwächesignale vom Arbeitsmarkt in den Blick genommen hatte. Analysten vermuteten derweil, dass mit einem längeren Shutdown die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung im Oktober eher zunehmen dürfte, schon weil ein Stillstand von Behörden und anderen Regierungseinrichtungen das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen dürfte.

Marktexperte Dario Messi von Julius Bär sah eine mögliche Schliessung von US-Behörden relativ gelassen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seien typischerweise begrenzt, und US-Staatsanleihen dürften davon kaum belastet werden. Er betonte, dass sich dieses Mal die Debatte nicht um die Schuldenobergrenze drehe. Sofern ein Shutdown nicht länger dauere, dürfte er die Anleihemärkte wahrscheinlich nicht wesentlich stören.

Ein eher schwaches Bild lieferten daneben die veröffentlichten US-Konjunkturdaten, nachdem sich die Daten zuletzt recht überzeugend gezeigt hatten. So fiel der Index des Verbrauchervertrauens im September stärker als erwartet. Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Grossraum Chicago hat sich im September entgegen der Prognose eingetrübt. Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist dagegen im August konstant geblieben.

ASIEN

Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor schlussendlich 0,85 Prozent auf 44'550,85 Punkte.

Daneben waren am Dienstag auf dem chinesischen Festland Gewinne zu sehen - der Shanghai Composite verzeichnete letztlich ein Plus von 0,52 Prozent auf 3'882,78 Punkte.

Fester präsentierte sich am Dienstag ebenfalls der Markt in Hongkong: Hier gewann der Hang Seng 0,87 Prozent auf 26'855,56 Zähler.

Die Vorgaben aus den USA waren leicht positiv, auch wenn dort nun die Schliessung von Behörden droht, da der Haushaltsstreit im Kongress nicht fristgerecht beigelegt wurde. Die Börsen in Hongkong und Festlandchina waren wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag geschlossen. Der Handel an den festlandchinesischen Börsen ruht wegen der "Goldenen Woche" bis einschliesslich Mittwoch kommender Woche.

Der Tankan-Bericht der japanischen Notenbank, eine Umfrage unter heimischen Grossunternehmen, zeugte von einer etwas besseren Stimmung im dritten Quartal. Nachdem sich Japan und die USA im Juli auf ein Handelsabkommen geeinigt hatten, haben die japanischen Unternehmen mehr Planungssicherheit gewonnen, was die Belastung durch höhere US-Zölle angeht. Volkswirte sehen in dem ermutigenden Tankan-Bericht einen Wegbereiter für Zinserhöhungen durch die Bank of Japan im Oktober.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
👉 Robert Halver (Baader Bank)
👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

📌 Themen im Fokus:
🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

10:51 Anlage- und Hebelprodukte auf die «Top Performer» und «Worst Performer» aus dem SMI®
09:15 Marktüberblick: Nike nachbörslich gesucht
07:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Aufwärtsdynamik?
30.09.25 Logo WHS Carnival Aktie: Kreuzfahrt-Riese mit Rückenwind – jetzt kaufen oder abwarten?
30.09.25 Julius Bär: 9.25% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Aryzta AG
30.09.25 SMI mit freundlichem Wochenauftakt
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’784.72 19.17 S2S3NU
Short 13’025.46 13.94 BDKS2U
Short 13’499.23 8.99 U2TBSU
SMI-Kurs: 12’279.80 01.10.2025 13:57:23
Long 11’763.82 19.63 SQBBAU
Long 11’507.52 13.94 B74SQU
Long 10’978.43 8.76 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
01.10.25 Acuity Brands Inc. / Quartalszahlen
01.10.25 Admiralty Resources NLShs / Quartalszahlen
01.10.25 Aeon Thana Sinsap (Thailand) Public Co Ltd non-voting depository receipt / Quartalszahlen
01.10.25 Affinor Growers Inc Registered Shs / Quartalszahlen
01.10.25 AMCIL Ltd / Generalversammlung
01.10.25 Ares Strategic Mining Inc Registered Shs / Generalversammlung
01.10.25 Benton Resources Inc Registered Shs -A- / Quartalszahlen
01.10.25 Cal-Maine Foods Inc. / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
01.10.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.10.25 Ai Group Construction PMI
01.10.25 AiG Industry Index
01.10.25 Ai Group Manufacturing PMI
01.10.25 Fed-Mitglied Logan spricht
01.10.25 Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen
01.10.25 Tankan Dienstleistungsindex
01.10.25 Tankan Große Produktionsprognose
01.10.25 Tankan Diffusionsindex großer Unternehmen des nicht-verarbeitenden Gewerbes
01.10.25 Tankan Großindustrie CAPEX gesamt
01.10.25 Vorläufige Handelsbilanz
01.10.25 AIB EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Herstellung
01.10.25 Jibun Bank EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.10.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.10.25 S&P Global - Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe
01.10.25 Imports
01.10.25 Exports
01.10.25 Trade Balance
01.10.25 Core Inflation (YoY)
01.10.25 Inflation (MoM)
01.10.25 Inflation (YoY)
01.10.25 RBI Zinssatzentscheidung
01.10.25 Retail Sales (YoY)
01.10.25 Nevi Manufacturing PMI
01.10.25 HSBC Manufacturing PMI
01.10.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
01.10.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
01.10.25 S&P Global Manufacturing PMI
01.10.25 Nationwide Housing Prices s.a (MoM)
01.10.25 Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY)
01.10.25 RBA Rohstoffindex SDR (Jahr)
01.10.25 EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.10.25 Reale Einzelhandelsumsätze (Jahr)
01.10.25 HALPIM EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.10.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.10.25 Arbeitslosenquote
01.10.25 Arbeitslosenqoute
01.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.10.25 SWME - Einkaufsmanagerindex
01.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex
01.10.25 EZB-Mitglied Elderson spricht
01.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.10.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.10.25 EZB-Mitglied De Guindos spricht
01.10.25 HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
01.10.25 CBI Zinssatzentscheidung
01.10.25 S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
01.10.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
01.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
01.10.25 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
01.10.25 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
01.10.25 BoE-Mitglied Mann spricht
01.10.25 MBA Hypothekenanträge
01.10.25 IMACEC
01.10.25 M3-Geldmenge
01.10.25 Gesamtverkäufe von Neufahrzeugen
01.10.25 Haushaltsausgleich
01.10.25 Consumer Price Index (YoY)
01.10.25 Consumer Price Index (MoM)
01.10.25 ADP Beschäftigungsänderung
01.10.25 SNB Quartals Bulletin
01.10.25 S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie
01.10.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.10.25 S&P Global EMI des verarbeitenden Gewerbes
01.10.25 Konstruktionsausgaben (Monat)
01.10.25 ISM Produktion Bezahlte Preise
01.10.25 ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe
01.10.25 ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe
01.10.25 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Verarbeitendes Gewerbe
01.10.25 EIA Rohöl Lagerbestand
01.10.25 Arbeitslosenquote
01.10.25 Nationalfeiertag
01.10.25 Zusammenfassung der Beratungen der BoC
01.10.25 Dussehra
01.10.25 Mahatma Gandhi Geburtstag
01.10.25 Steuereinkünfte ( Monat )
01.10.25 Gesamte Fahrzeugverkäufe
01.10.25 Tag der Versöhnung
01.10.25 Haushaltsbilanz, Pesos

Meistgelesene Nachrichten

September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
Aktien von Roche, Lonza, Sandoz & Co im Aufwind: Medikamenten-Deal in den USA gibt Pharma-Aktien kräftigen Schub
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
US-Medikamentendeal treibt an: SMI fester -- DAX wechselt ins Positive -- Nikkei schliesst niedriger - China-Börsen geschlossen
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagabend im Keller
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Novartis-Aktie zieht an: FDA erteilt Zulassung für Rhapsido bei Nesselsucht
Lithium Americas-Aktie mit weiterem Kurssprung: Einstieg der US-Regierung bei wichtigem Lithium-Projekt

Top-Rankings

3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

BITCOIN/CHF 0.0769 0.0037
5.06

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}