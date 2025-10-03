Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
03.10.2025 16:38:00
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Die jüngsten Expertenmeinungen zur Deutsche Bank-Aktie im Überblick.
Deutsche Bank
28.28 CHF 0.53%
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Deutsche Bank-Aktie veröffentlicht.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 34,40 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Deutsche Bank in Höhe von 29,95 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|22.09.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 EUR
|13,52
|11.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|34,20 EUR
|14,19
|09.09.2025
|Morgan Stanley
|35,00 EUR
|16,86
|02.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,TK Kurikawa / Shutterstock.com
