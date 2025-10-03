Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Deutsche Bank-Aktie veröffentlicht.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 34,40 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Deutsche Bank in Höhe von 29,95 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 22.09.2025 RBC Capital Markets 34,00 EUR 13,52 11.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 34,20 EUR 14,19 09.09.2025 Morgan Stanley 35,00 EUR 16,86 02.09.2025

Redaktion finanzen.ch