SMI 12'542 0.9%  SPI 17'245 0.8%  Dow 46'945 0.9%  DAX 24'386 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5'650 0.1%  Gold 3'879 0.6%  Bitcoin 96'130 0.0%  Dollar 0.7962 -0.2%  Öl 64.6 0.5% 
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Expertenprognosen 03.10.2025 16:38:00

Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Deutsche Bank-Aktie im Überblick.

Deutsche Bank
28.28 CHF 0.53%
3 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Deutsche Bank-Aktie veröffentlicht.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 34,40 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,45 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Deutsche Bank in Höhe von 29,95 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--22.09.2025
RBC Capital Markets34,00 EUR13,5211.09.2025
JP Morgan Chase & Co.34,20 EUR14,1909.09.2025
Morgan Stanley35,00 EUR16,8602.09.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten: Grundkapital durch Aktienrückkaufprogramm reduziert
Deutsche Bank-Aktie setzt Aufwärtstrend fort - Rückenwind durch EURO STOXX 50-Aufnahme
Deutsche Bank-Aktie rot: Deutsche Bank will von Übernahmen derzeit nichts wissen

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,TK Kurikawa / Shutterstock.com

