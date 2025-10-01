flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
|
01.10.2025 09:29:00
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmorgen.
Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.67 Prozent leichter bei 30’065.97 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 345.423 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.221 Prozent auf 30’200.69 Punkte an der Kurstafel, nach 30’267.49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’029.19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’207.93 Zählern.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0.182 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 01.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30’446.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2025, stand der MDAX bei 30’247.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2024, wurde der MDAX mit 26’837.25 Punkten berechnet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 16.90 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31’754.30 Punkten. 23’135.20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 7.78 Prozent auf 213.30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.47 Prozent auf 43.20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.56 Prozent auf 74.80 EUR), PUMA SE (+ 1.42 Prozent auf 21.46 EUR) und Gerresheimer (+ 0.85 Prozent auf 35.60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RENK (-4.51 Prozent auf 83.66 EUR), HENSOLDT (-3.63 Prozent auf 106.30 EUR), AUTO1 (-3.03 Prozent auf 28.12 EUR), flatexDEGIRO (-2.37 Prozent auf 27.22 EUR) und IONOS (-2.01 Prozent auf 38.95 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 443’125 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 37.720 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.50 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 17.26 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
