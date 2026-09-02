Krypto & Gold in einem: Was hinter dem neuen Trend-Stablecoin steckt

• Wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit hält an• Weiterhin Bedarf an "sicheren Häfen"• PAX Gold (PAXG) ist ein mit physischem Gold hinterlegter Krypto-Token

Die wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheit beschäftigt die internationalen Finanzmärkte auch weiterhin. Neben der Entwicklung der Geldpolitik der US-Notenbank sorgen insbesondere die geopolitischen Konflikte weltweit für Unsicherheit bei den Anlegern.

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Auch die Entwicklung des eUS-Dollar, der wichtigsten Reservewährung der Welt, bleibt für die internationalen Märkte von grosser Bedeutung. Veränderungen bei den Zinsen, der US-Wirtschaft und der amerikanischen Fiskalpolitik können dabei erheblichen Einfluss auf die Währung und die globalen Kapitalmärkte haben.

Angesichts der anhaltenden Unsicherheiten dürfte Gold, das traditionell als Absicherung in Krisenzeiten gilt, laut vieler Experten weiterhin gefragt bleiben. Der Preis des Edelmetalls bewegt sich nach wie vor auf einem historisch hohen Niveau.

Gold bleibt damit für Anleger interessant, die ihr Portfolio gegen wirtschaftliche und geopolitische Risiken absichern möchten. Gleichzeitig kann der Goldpreis selbst erheblichen Schwankungen unterliegen.

PAX Gold profitiert von hohem Goldpreis

Der Erwerb physischen Golds kann aber unter Umständen schwierig sein. Das Edelmetall ist nicht so einfach an den verfügbaren Börsen oder OTC-Märkten (Over-the-Counter) zu kaufen oder verkaufen. Eine Alternative wäre PAX Gold (PAXG), ein goldgedeckter Krypto-Token, dessen Wert den Preis einer Feinunze physischen Goldes abbilden soll.

Der Token wurde entwickelt, um den Wert einer Feinunze physischen Goldes abzubilden. Jeder PAXG-Token entspricht dabei einer Feinunze Gold aus dem von Paxos verwahrten Goldbestand. Jedoch können Kryptowährung und Rohstoff nie einen völlig identischen Preis haben, weil bei digitalen Token Transaktions- und Netzwerkgebühren anfallen. Der Preis folgt dem Gold‑Spotpreis; kleinere Auf‑ und Abschläge können durch Liquidität und Gebühren entstehen.

Ein Vorteil von PAXG ist, dass der Token rund um die Uhr auf öffentlichen Blockchains übertragen und über verschiedene Kryptobörsen gehandelt werden kann. Bei Gold ist das nicht ganz so einfach, etwa weil die meisten Nicht-Kryptobörsen an Wochenenden geschlossen sind. Zudem ist der Transport von PAX Gold und anderen Gold-Stable-Coins wie etwa Tether Gold oder Kinesis Gold über Landesgrenzen hinweg sicher und möglich. Ausserdem fallen keine Lagerkosten an. Verwahr‑ und Audit‑Kosten sind im Token‑Modell eingepreist.

Gefahren beachten

Anleger sollten aber auch die mit PAX Gold verbundenen Risiken nicht ausser Acht lassen. Beispielsweise kann eine Überlastung der Ethereum-Blockchain nicht nur potenziell die Transaktionsgeschwindigkeit verlangsamen, sondern auch die Kaufgebühren etwas erhöhen. Zudem kann es passieren, dass eine Krypto-Börse oder das private Krypto-Wallet eines Anlegers gehackt und das Guthaben gestohlen wird.

Thomas Zoller, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.