20.11.2025 03:01:22

Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert

Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges getan. Das sind seine zehn grössten Beteiligungen.

Im dritten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,54 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit einem Kapital von über 100 Millionen US-Dollar muss auch Greenlight Capital seine Beteiligungen regelmässig bei der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen. Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn grössten Positionen im Portfolio zum 30. September 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen - darunter befindet sich auch ein neuer Zugang unter den Top-Beteiligungen.

Redaktion finanzen.ch


    Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images,Greenlight Capital
    Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
    Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges g ...
    Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
    Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
    Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
    Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
    NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
    Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im dritten Quartal 2025 ihr US-Aktiendepot veröf ...
    Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
