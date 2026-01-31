Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Analysten-Einschätzungen 31.01.2026 22:30:39

Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten

Was Tesla-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Tesla
335.82 CHF 3.57%
20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Tesla veröffentlicht.

7 Experten stufen die Tesla-Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 364,20 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 66,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 430,41 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG480,00 USD11,5230.01.2026
Barclays Capital360,00 USD-16,3630.01.2026
Deutsche Bank AG500,00 USD16,1729.01.2026
JP Morgan Chase & Co.145,00 USD-66,3129.01.2026
DZ BANK--29.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.405,00 USD-5,9029.01.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD-30,3029.01.2026
RBC Capital Markets500,00 USD16,1729.01.2026
Barclays Capital360,00 USD-16,3623.01.2026
Barclays Capital360,00 USD-16,3622.01.2026
Barclays Capital350,00 USD-18,6815.01.2026
DZ BANK--06.01.2026
UBS AG247,00 USD-42,6105.01.2026
JP Morgan Chase & Co.150,00 USD-65,1505.01.2026
RBC Capital Markets500,00 USD16,1702.01.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Scott Olson/Getty Images