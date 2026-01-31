Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Analysten-Einschätzungen
|
31.01.2026 22:30:39
Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten
Was Tesla-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Tesla veröffentlicht.
7 Experten stufen die Tesla-Aktie als Kauf ein, 7 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 6 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 364,20 USD für die Tesla-Aktie, was einem Abschlag von 66,21 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 430,41 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|480,00 USD
|11,52
|30.01.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-16,36
|30.01.2026
|Deutsche Bank AG
|500,00 USD
|16,17
|29.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|145,00 USD
|-66,31
|29.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.01.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|405,00 USD
|-5,90
|29.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|-30,30
|29.01.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|16,17
|29.01.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-16,36
|23.01.2026
|Barclays Capital
|360,00 USD
|-16,36
|22.01.2026
|Barclays Capital
|350,00 USD
|-18,68
|15.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.01.2026
|UBS AG
|247,00 USD
|-42,61
|05.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|150,00 USD
|-65,15
|05.01.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 USD
|16,17
|02.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Scott Olson/Getty Images
Nachrichten zu Tesla
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.01.26