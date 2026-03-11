Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
317.50CHF
6.15CHF
1.97 %
11.03.2026
BRXC
12.03.2026 07:31:41
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der KI-Agent "Digital Optimus" sei Teil eines KI-Milliardenprojekts mit xAI, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 407.82
|
Abst. Kursziel*:
-11.73%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 407.86
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.73%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
