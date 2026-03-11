Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'959 -0.8%  SPI 17'959 -0.9%  Dow 47'417 -0.6%  DAX 23'640 -1.4%  Euro 0.9027 0.1%  EStoxx50 5'795 -0.7%  Gold 5'178 0.4%  Bitcoin 54'457 -0.8%  Dollar 0.7819 0.1%  Öl 95.9 2.4% 
Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

317.50
CHF
6.15
CHF
1.97 %
11.03.2026
BRXC
12.03.2026 07:31:41

Tesla Equal Weight

Tesla
317.50 CHF 1.97%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der KI-Agent "Digital Optimus" sei Teil eines KI-Milliardenprojekts mit xAI, schrieb Dan Levy am Mittwochnachmittag./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 16:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 407.82 		Abst. Kursziel*:
-11.73%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 407.86 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.73%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

