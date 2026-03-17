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Geändert am: 17.03.2026 07:05:47

Leicht positive Aussichten für den SMI-Start -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

Am heimischen Aktienmarkt deutet sich ein festerer Start an. Die Börsen in Fernost legen am Dienstag mehrheitlich zu.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte mit leichten Gewinnen in den Handel starten.

Der SMI war am Vortag 0,33 Prozent stärker bei 12'882,20 Punkten aus dem Handel gegangen.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI starteten ebenfalls tiefer und bewegten sich im Anschluss nach anfänglichen Verlusten im Plus. Sie beendeten die Sitzung 0,25 Prozent im Plus bei 17'937,91 Einheiten bzw. 0,38 Prozent stärker bei 2'040,44 Stellen.

Die Vorzeichen für den heutigen Börsentag sind leicht positiv gestimmt. Nachdem sich die US-Märkte gestern Abend nach dem europäischen Handelsschluss weiter erholen konnten, setzt sich der Stabilisierungsversuch fort. Analysten mahnen jedoch: Von echtem Optimismus kann angesichts der unsicheren Weltlage noch keine Rede sein.

Das beherrschende Thema bleibt der Konflikt mit dem Iran. Für vorsichtige Entspannung sorgen Berichte über eine mögliche Lockerung der Blockade in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus: Gestern konnten zwei indische Flüssiggastanker die Meerenge passieren - ein wichtiges Signal für die globalen Energiemärkte.

Über allem steht die für Mittwoch erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Der Markt geht derzeit fest davon aus, dass die Währungshüter die Füsse stillhalten und keine weitere Zinssenkung vornehmen werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenstart aufwärts.

Der DAX startete etwas fester und wechselte im weiteren Verlauf zunächst in die Verlustzone. Am Mittag konnte er sich an die Nulllinie vorarbeiten und dann sogar auf grünes Terrain vordringen. Schlussendlich verabschiedete er sich 0,5 Prozent höher bei 23'564,01 Zählern aus dem Handel.

Nach den jüngsten Verlusten im Zuge des Iran-Krieges haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag vorsichtig agiert.

Die Anleger blickten ansonsten weiter gen Nahost: Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump von Nato-Verbündeten Unterstützung bei der Sicherung von Öltransporten in der wichtigen Strasse von Hormus am Persischen Golf gefordert. Der Schiffsverkehr in der für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas wichtigen Meerenge ist wegen des Kriegs stark beeinträchtigt.

"Der Krieg im Nahen Osten bleibt weiterhin das dominierende Thema und straft mit jeder neuen Kriegswoche all diejenigen Lügen, die von einem kurzen und einfachen Militärschlag ausgegangen sind", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Die Energiepreise würden so zu einem echten Problem, das sich erst in den kommenden Monaten so richtig entfalten dürfte. Die Folgen sollten sowohl direkt über sinkende Margen bei den Unternehmen als auch über anziehende Inflationstendenzen und daraus folgende Konsumzurückhaltung spürbar werden.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zu Wochenbeginn mit Zuschlägen.

Der Dow Jones schloss 0,84 Prozent fester bei 46'946,28 Zählern.
Auch der NASDAQ Composite legte zu und gewann 1,22 Prozent auf 22'374,18 Indexpunkte.

Zum Start in die neue Woche liess sich an den US-Börsen eine Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste beobachten. Ausschlaggebend war letztlich aber die Nachrichtenlage um den Iran-Krieg. Ein schnelles Ende des Krieges scheint noch immer nicht in Sicht. Etwas Unterstützung erhielten die Aktienmärkte Marktteilnehmern zufolge vom Aufruf des US-Präsidenten Donald Trump an andere Länder, Schiffen auf ihrer Passage durch die Strasse von Hormus Geleitschutz zu gewähren.

Die faktische Sperrung der Strasse von Hormus durch den Iran, durch die normalerweise rund ein Fünftel der weltweiten Öltransporte läuft, hatte in der vergangenen Woche die Furcht vor Versorgungsengpässen befeuert und die Ölpreise drastisch nach oben getrieben, was wiederum die Aktienmärkte belastete. Zwar haben etliche Länder Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben und andere Massnahmen ergriffen, um die Belastung für die Wirtschaft und die Bevölkerung zu lindern, doch verharren die Ölpreise auf ihren jüngst erreichten hohen Niveaus. Denn im Zuge der Kampfhandlungen wurden Teile der Ölinfrastruktur in der Region zerstört: im Iran durch Angriffe der israelischen und US-Streitkräfte, in anderen Ölförderländern durch iranische Gegenschläge. Selbst wenn die Strasse von Hormus bald wieder gefahrlos passiert werden könnte, dürfte es dauern, bis die verfügbaren Kapazitäten und das Angebot wieder das Niveau von vor dem Krieg erreichen.

Highlight der Woche dürfte aber der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch sein. Es wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen unverändert lässt. Das Interesse gilt vor allem Aussagen zum künftigen geldpolitischen Kurs. Im Zuge der steigenden Ölpreise dürfte die ohnehin schon hartnäckig hohe Inflation in den USA nochmals zugelegt haben, was baldige Zinssenkungen unwahrscheinlich macht. Unternehmenstermine sind rar; die Bilanzsaison in den USA ist fast vorüber.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag mehrheitlich höher.

In Tokio legt der Nikkei 225 am zweiten Handelstag der Woche zu und zeigt sich zeitweise 0,42 Prozent höher bei 53'971,23 Punkten.

Verluste werden gegen den Trend unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet: Der Shanghai Composite verliert zeitweise 0,27 Prozent auf 4'073,35 Stellen.

In Hongkong zeigt sich der Markt daneben von seiner freundlichen Seite: Anleger schieben den Hang Seng zeitweise 0,60 Prozent auf 25'988,50 Punkte nach oben.

Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen am Dienstag dem freundlichen Trend der Wall Street. Trotz geldpolitischer Straffungen und geopolitischer Spannungen dominiert am Morgen der Optimismus. Die Lage am Ölmarkt bleibt angespannt, liefert jedoch aktuell keine neuen Schocks. Brent-Öl notiert bei knapp 103 Dollar. Die Blockade der Strasse von Hormus durch den Iran erschwert die Versorgung Ostasiens weiterhin massiv. Da US-Präsident Trump mit seinem Aufruf zu internationalen Schiffseskorten bislang auf Ablehnung stiess, bleibt die Unsicherheit in der Region hoch.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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