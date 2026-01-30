Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Mega-Zusammenschluss? 30.01.2026 15:39:00

Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick

Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick

SpaceX sondiert offenbar eine Fusion mit Musks KI-Firma xAI, noch bevor der geplante Börsengang 2026 stattfindet. Auch eine mögliche Integration von Tesla wird diskutiert.

Tesla
326.98 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen
• SpaceX führt wohl Fusionsgespräche mit xAI vor IPO
• Ziel ist die Zusammenführung von Starlink, X, Grok und weiteren Musk-Unternehmen
• Tesla wird ebenfalls als möglicher Fusionskandidat diskutiert,

Der private Raumfahrt- und Satellitenkonzern SpaceX steht offenbar vor einer strategischen Weichenstellung: Nach Informationen von Reuters führt das Unternehmen unter der Leitung von Elon Musk Gespräche über einen möglichen Merger mit dessen Firma xAI, die sich auf künstliche Intelligenz konzentriert hat.

Fusion durch Aktientausch im Gespräch

Gesprochen wird in diesem Zusammenhang offenbar darüber, dass die Aktien von xAI im Rahmen einer solchen Transaktion gegen Anteile von SpaceX getauscht werden könnten. Ziel der Gespräche sei es, die operativen und strategischen Einheiten des milliardenschweren Musk Imperiums - darunter Raketen, das globale Satellitennetzwerk Starlink, die Social Media Plattform X und die KI Chatbot Technologie Grok - in einer gemeinsamen Struktur zusammenzuführen, heisst es bei der Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person und zwei behördliche Dokumente weiter.

Zwei neu gegründete Gesellschaften in Nevada - laut Unternehmensunterlagen vom 21. Januar - dürften zur Vorbereitung eines Deals dienen, doch die Funktion dieser Einheiten bleibt bislang unklar. Auch von Seiten der potenziell beteiligten Unternehmen oder Elon Musk ist bislang öffentlich keine Stellungnahme abgegeben worden.

Strategischer Schachzug von Elon Musk im KI-Rennen?

Die Fusion könnte SpaceX neue Impulse für orbitale Rechenzentren geben, während Musk gegen Giganten wie Google, Meta und OpenAI antritt. SpaceX gilt als wertvollste Privatfirma mit einer Bewertung von 800 Milliarden US-Dollar, der Wert von xAI wird daneben auf 230 Milliarden Dollar beziffert.

Die möglichen Fusionspläne fallen in eine Phase, in der SpaceX seine IPO Pläne konkretisiert: Analysten gehen davon aus, dass der Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2026 stattfinden könnte und das Unternehmen dabei mit einer Bewertung deutlich über einer Billion US-Dollar an den Markt strebt - was es zu einem der grössten IPO Deals aller Zeiten machen würde.

Marktbeobachter sehen in der Kombination von Raumfahrt und KI-Technologie Potenzial für zusätzliche strategische Synergien, vor allem im Wettbewerb mit grossen Technologie und KI Konzernen. Allerdings bleibt offen, wie ein solcher Zusammenschluss regulatorisch und operativ umgesetzt werden könnte.

Auch Tesla als möglicher Fusions-Kandidat?

Bloomberg zufolge lotet man bei SpaceX nicht nur einen Zusammenschluss mit xAI aus, sondern diskutiert auch über eine mögliche Fusion mit dem Elektroautoprimus Tesla. Die Agentur beruft sich in ihrem Bericht auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Laut Bloomberg wird die Idee, dass das Raumfahrtunternehmen mit Tesla kooperieren könnte, von einigen Investoren befürwortet, denn ein derartiger Deal könnte erhebliches Interesse von Infrastrukturfonds und staatlichen Investoren aus dem Nahen Osten wecken, wie einige der mit Bloomberg in Verbindung gebrachten Personen erklärten.

Die Tesla-Aktie gewinnt an der NASDAQ stellenweise 2,39 Prozent auf 426,52 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ASTA Energy-Aktie mit starkem Börsendebüt - Siemens Energy als Kernaktionär
Swatch-Aktie trotzdem gesucht: Massiver Gewinneinbruch in 2025
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zum Stresstest?

Bildquelle: SpaceX

