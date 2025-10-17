Gewinne in New York: NASDAQ Composite steigt zum Handelsende

Letztendlich stieg der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.52 Prozent auf 22’679.97 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.322 Prozent auf 22’489.81 Punkte an der Kurstafel, nach 22’562.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22’396.65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22’736.01 Punkten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.449 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 17.09.2025, mit 22’261.33 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, wies der NASDAQ Composite 20’885.65 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18’373.61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 17.63 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23’119.91 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Zions Bancorporation (+ 5.84 Prozent auf 49.67 USD), Gilead Sciences (+ 4.21 Prozent auf 122.81 USD), Credit Acceptance (+ 3.27 Prozent auf 491.32 USD), Integra LifeSciences (+ 3.22 Prozent auf 15.08 USD) und Donegal Group B (+ 3.13 Prozent auf 15.47 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AXT (-8.52 Prozent auf 4.51 USD), Dorel Industries (-7.41 Prozent auf 1.43 USD), Oracle (-6.93 Prozent auf 291.31 USD), Volvo (B) (-6.73 Prozent auf 26.65 USD) und Ceva (-6.39 Prozent auf 26.64 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 39’599’934 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.731 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5.11 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

