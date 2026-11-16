Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’237 0.9%  SPI 21’404 0.7%  Dow 52’133 -0.4%  DAX 26’745 0.0%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 6’381 -0.1%  Gold 3’865 -0.4%  Bitcoin 53’932 -1.5%  Dollar 0.8394 0.1%  Öl 94.2 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie in Rot: Milliardeninvestment in Werk in Grünheide geplant
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Weg frei für UniCredit? EU-Kommission und Fed stimmen Commerzbank-Deal zu - Aktien geben nach
Energiekrise 2027: Bleiben Öl und Gas teuer?
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
Suche...

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nützlicher Tipp 16.11.2026 06:44:00

WhatsApp-Chat aus Versehen gelöscht? - So einfach können Nachrichten wiederhergestellt werden

WhatsApp-Chat aus Versehen gelöscht? - So einfach können Nachrichten wiederhergestellt werden

Sie haben einen wichtigen Chatverlauf oder eine bedeutende WhatsApp-Nachricht aus Versehen gelöscht? Hier erfahren Sie, wie Sie ihre Nachrichten ganz einfach wiederherstellen können.

Meta Platforms
533.45 CHF 1.87%
Kaufen Verkaufen
Wer Ausversehen einen Chatverlauf löscht oder eine bestimmte WhatsApp-Nachricht wie vom Erdboden verschluckt ist, sollte nicht verzweifeln. Denn es gibt mehrere Wege, wie Sie ihre gesamten WhatsApp-Messages wiederherstellen können.

WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen: So klappt‘s bei Android-Handys von Google

WhatsApp Daten können mit einem Google Drive- oder einem lokalen Backup wiederhergestellt werden. Um erfolgreich ein Google Drive-Backup wiederherstellen zu können, muss dieselbe Telefonnummer und dasselbe Google-Konto wie beim Erstellen des Backups verwendet werden.

Daten von einem Google Drive-Backup wiederherstellen

1. Deinstallieren Sie WhatsApp und installieren Sie es erneut
2. Richten Sie WhatsApp wie bei der ersten Installation mit Ihrer Telefonnummer ein und verifizieren Sie diese.
3. Tippen Sie auf "Wiederherstellen", um sämtliche Chats und Medien von Google Drive wiederherzustellen.

Wenn Sie WhatsApp, einer Facebook-Tochter, ohne ein früheres Backup von Google Drive installieren wollen, stellt WhatsApp die Daten aus dem letzten lokalen Backup wieder her. Die App erstellt automatisch alle 24 Stunden eine Sicherungsdatei aller Nachrichten auf dem internen Speicher Ihres Android-Smartphones.

Gelöschte Nachrichten mit einer Sicherungs-Datei wiederherstellen

1. Deinstallieren Sie WhatsApp und installieren Sie es erneut.
2. Öffnen Sie die App und verifizieren Sie Ihre Telefonnummer.
3. Bestätigen Sie die Anfrage, ob Sie Ihren Nachrichtenverlauf aus der Sicherungs-Datei wiederherstellen möchten mit "OK".

Allerdings können mit der automatischen Sicherungsdatei von WhatsApp nur Nachrichten wiederhergestellt werden, die maximal sieben Tage alt sind. Wenn Sie ältere Nachrichten wiederherstellen möchten, folgen Sie den nächsten Schritten.

Ältere lokale Backup-Datei wiederherstellen

1. Installieren Sie einen Dateimanager. Dieser ist auf vielen aktuellen Android-Smartphones bereits installiert.
2. Navigieren Sie zum Backup-Speicher von WhatsApp. Im Normalfall ist das /sdcard/WhatsApp/Databases/. Falls die Daten nicht auf der SD-Karte gespeichert werden, finden Sie diese in den meisten Fällen im internen Speicher.
3. Suchen Sie im Ordner "Databases" die Chatdatei msgstore-JJJJ-MM-TT.1.db.crypt12 und ändern Sie den Namen zu msgstore.db.crypt12. Es ist möglich, dass ältere Backups in einem älteren Format wie crypt9 oder crypt10 abgespeichert sind. Ändern Sie nicht die Ziffern im crypt-Teil des Dateinamens.
4. Installieren Sie anschliessend WhatsApp erneut und akzeptieren Sie beim ersten Start der App das Wiederherstellen der gespeicherten Nachrichten.

WhatsApp-Nachrichten wiederherstellen: So klappt‘s bei iOS

Im Gegensatz zu Android gibt es beim Betriebssystem iOS von Apple keine systeminterne "Sicherungs-Datei". Wenn Sie also Ihre Daten zuverlässig sichern wollen, müssen Sie auf die Dienste von iCloud zurückgreifen. In welchen Abständen iCloud Ihre Daten sichern soll, können Sie in der App unter "Chat-Backup" und anschliessend unter "Autom. Backup" einstellen.

Daten von einem iCloud Backup wiederherstellen

1. Deinstallieren Sie WhatsApp und installieren Sie es erneut
2. Richten Sie WhatsApp wie bei der ersten Installation mit Ihrer Telefonnummer ein und verifizieren Sie diese.
3. Befolgen Sie anschliessend alle Schritte, bis Sie die Frage gestellt bekommen, ob Sie die durch iCloud gesicherten Daten wiederherstellen möchten. Bestätigen Sie diese Frage und Sie erhalten alle verlorenen Nachrichten auf Ihr iPhone zurück.

Anders als bei Android-Smartphones können Sie das WhatsApp-Backup nicht so einfach vom Handy auf den Computer übertragen. Beim iPhone gelingt das nur über ein Backup mit iTunes.

WhatsApp-Backup mit iTunes statt iCloud

1. Starten Sie iTunes und verbinden Sie Ihr iPhone per USB-Kabel mit dem Computer, Wählen Sie oben links das iPhone aus, dann finden Sie mittig die Kategorie "Backup".
2. Aktivieren Sie die Option "Dieser Computer" und klicken Sie rechts auf den Button "Jetzt sichern". Nun wird ein Backup Ihres gesamten iPhones erstellt, inklusive Ihrer WhatsApp-Daten.

Anschliessend wählen Sie den Eintrag "Backup wiederherstellen". iTunes spielt nun automatisch das letzte Backup Ihres Geräts ein. Je nach Grösse des Backups kann die Wiederherstellung einige Minuten in Anspruch nehmen. Trennen Sie Ihr Gerät erst, wenn iTunes Sie dazu auffordert. Ansonsten können wichtige Daten verloren gehen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Facebook-Tochter: Diese WhatsApp-Features sollten Sie kennen
Vielschreiber bei WhatsApp: So findet man seinen beliebtesten Kontakt
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten

Bildquelle: Twin Design / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Stromknappheit durch KI: Diese sechs Aktien profitieren laut Morgan Stanley - Bloom Energy vorn
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
SMI in Grün -- DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rückenwind für die Novo Nordisk-Aktie: So bleiben Anleger bei Rücksetzern auf der sicheren Seite

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.