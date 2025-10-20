Handelskonflikt im Fokus: SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich mit Gewinnen -- Kräftige Erholung an Asiens Börsen - Nikkei auf Rekordhoch

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart XXXX erwartet.

Der SMI bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI waren vor dem Wochenende der Tendenz des Leitindex gefolgt und beendeten den Börsentag mit Abschlägen von 0,52 Prozent bei 17'361,83 Stellen bzw. 0,75 Prozent bei 2'035,68 Einheiten.

Mit einer leichten Erholung an Europas Börsen rechnen Marktteilnehmer am Montag. Im Blick steht unter anderem, wie die Börsen auf die Abstufung des Ratings Frankreichs reagieren. Die Vorlagen aus Asien sind derweil gut mit teils sehr starken Aufschlägen. Hintergrund sind unter anderem zuletzt wieder versöhnlichere Töne aus den USA im Hinblick auf die Handelsbeziehungen und -gespräche mit China. In den USA blickt man am Nachmittag auf die Reaktion der Wall Street auf die Grossdemonstrationen gegen US-Präsident Trump.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag mit Gewinnen starten.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Plus.

Der US-Aktienmarkt hatte am Freitag nach dem europäischen Handelsende ins Plus gedreht und letztlich recht ordentlich zugelegt. Am Morgen sorgen zudem deutliche Kursgewinne in Asien für Auftrieb. Für Erleichterung sorgt, dass sich in Japan inzwischen doch eine Koalition abzeichnet. In China fiel das weiter schleppende Wirtschaftswachstum zudem nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am letzten Handelstag vor dem Wochenende leicht nach oben.

Der Dow Jones beendete den Freitagshandel 0,52 Prozent höher auf 46'190,61 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte eine ähnliche Entwicklung und legte um 0,52 Prozent auf 22'679,97 Punkte zu.

Die Furcht vor einer Bankenkrise in den USA, die anfangs die Kurse noch belastet hatte, wich neuer Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits mit China. Als Grund für die Erholung nannten Teilnehmer Aussagen von US-Präsident Donald Trump , die darauf hindeuteten, dass sein geplantes Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping später in diesem Monat doch stattfinden könnte. Trump sagte dem Sender Fox News, dass die derzeitige Zollsituation zwischen den USA und China "nicht aufrechtzuerhalten" sei, und deutete an, dass die derzeitigen Abgaben auf importierte Waren aus der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt gesenkt werden könnten.

Dies drängte die Ängste über die Kreditqualität und eine mögliche Bankenkrise in den USA weitgehend in den Hintergrund. Ausgangspunkt waren die beiden Regionalbanken Zions Bancorp und Western Alliance, deren Aussagen über faule Kredite bereits am Vortag besonders Finanzwerte belastet hatten. Marktbeobachter fühlten sich an den Kollaps der Silicon Valley Bank und die darauf folgende Krise der Credit Suisse erinnert.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Start in die neue Woche kräftig aufwärts.

In Japan springt der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:40 MESZ um kräftige 2,98 Prozent auf 48'999,46 Punkte hoch und konnte ein neues Rekordhoch erklimmen.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,69 Prozent auf 3'866,09 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng um deutliche 2,41 Prozent auf 25'854,98 Punkte zu.

In Tokio sorgt die Wette, dass die neue Chefin der Regierungspartei LDP Sanae Takaichi, die als fiskalische Taube gilt, auch Premierministerin Japans werden wird, für Kauflaune. Von Takaichi werde erwartet, dass sie die Staatsausgaben erhöhen und sich gegen weitere Zinserhöhungen durch die Bank of Japan aussprechen werde, heisst es. Dazu passend gibt der Yen etwas nach. Hintergrund sind Fortschritte bei Koalitionsverhandlungen. Einem Medienbericht zufolge könne heute vor einer Parlamentsabstimmung am Dienstag eine Einigung unterzeichnet werden.

An den chinesischen Börsen, aber nicht nur dort, sorgt für Zuversicht, dass sich das Weisse Haus in Washington im Hinblick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt wieder konzilianter äusserte. US-Präsident Trump hatte einen Handelskrieg mit China als "nicht tragbar" bezeichnet und in den kommenden Wochen Gespräche auf hoher Ebene mit Peking avisiert.

Derweil stieg das chinesische BIP im dritten Quartal wie erwartet auf Jahresbasis lediglich um 4,8 Prozent. Das BIP wuchs damit so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr. Die Folge sind Spekulationen über weitere staatliche Stützungsmassnahmen, weil Peking für das Gesamtjahr ein Wachstum von 5 Prozent anstrebt. Zugleich stieg aber die Industrieproduktion im September mit einem Plus von 6,5 Prozent stärker als erwartet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires