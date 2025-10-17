Gewinne in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge

Am Freitag steht der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.53 Prozent im Plus bei 6’664.01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 52.574 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.228 Prozent leichter bei 6’613.95 Punkten in den Freitagshandel, nach 6’629.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’678.88 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’603.76 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.626 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 17.09.2025, einen Stand von 6’600.35 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, wies der S&P 500 6’297.36 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 17.10.2024, wurde der S&P 500 auf 5’841.47 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13.55 Prozent. Bei 6’764.58 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell American Express (+ 7.27 Prozent auf 346.62 USD), Gap (+ 4.60 Prozent auf 21.60 USD), Gilead Sciences (+ 4.21 Prozent auf 122.81 USD), Estée Lauder Companies (+ 4.11 Prozent auf 100.78 USD) und Capital One Financial (+ 4.03 Prozent auf 211.34 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Newmont (-7.63 Prozent auf 90.77 USD), Oracle (-6.93 Prozent auf 291.31 USD), Moderna (-4.16 Prozent auf 26.01 USD), Interactive Brokers Group (-3.34 Prozent auf 66.23 USD) und Super Micro Computer (-3.08 Prozent auf 52.18 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 39’599’934 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.731 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

