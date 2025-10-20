Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zahlenvorlage in Sicht 20.10.2025 23:18:00

Was sich Anaylsten von der kommenden UniCredit-Bilanz versprechen.

UniCredit
58.12 CHF -7.58%
Kaufen Verkaufen

UniCredit äussert sich am 21.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte UniCredit noch 1,58 EUR je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,06 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,66 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,84 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 24,74 Milliarden EUR, gegenüber 49,20 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

