DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

63.24
CHF
13.89
CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
14.11.2025 12:22:03

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

DHL Group
39.95 CHF -3.31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Analystenveranstaltung zum Express-Geschäft mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich sei stark auf die Kostenkontrolle fokussiert, was sich auszahle, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.50 € 		Abst. Kursziel*:
37.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.90%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

12:22 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 DHL Group Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 DHL Group Sell UBS AG
11.11.25 DHL Group Hold Warburg Research
