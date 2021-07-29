DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
63.24CHF
13.89CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
14.11.2025 12:22:03
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach einer Analystenveranstaltung zum Express-Geschäft mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bereich sei stark auf die Kostenkontrolle fokussiert, was sich auszahle, schrieb Michael Aspinall in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 05:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.50 €
|
Abst. Kursziel*:
37.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.90%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von DHL Group (ex Deutsche Post) (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
13.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|12:22
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
