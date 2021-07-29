DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
20.11.2025 17:14:03
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Logistiker biete fürs kommende Jahr ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz anhaltender geopolitischer und handelspolitischer Risiken sehe er DHL operativ gestärkt./niw/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:51 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
42.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
42.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
