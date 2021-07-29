DHL Group 39.70 CHF -0.19% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Logistiker biete fürs kommende Jahr ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz anhaltender geopolitischer und handelspolitischer Risiken sehe er DHL operativ gestärkt./niw/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:51 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.