DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

07.11.2025 07:19:11

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group zwar leicht erhöht von 42,00 auf 42,80 Euro, die Papiere aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst Alex Irving riet den Anlegern am Freitag, auf eine stärkere Konjunkturerholung zu warten. Mit DSV gebe es im Logistikbereich aktuell eine aussichtsreichere Alternative als die auf Selbsthilfemaßnahmen angewiesene DHL./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

