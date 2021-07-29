DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
63.24CHF
13.89CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
07.11.2025 07:19:11
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group zwar leicht erhöht von 42,00 auf 42,80 Euro, die Papiere aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Analyst Alex Irving riet den Anlegern am Freitag, auf eine stärkere Konjunkturerholung zu warten. Mit DSV gebe es im Logistikbereich aktuell eine aussichtsreichere Alternative als die auf Selbsthilfemaßnahmen angewiesene DHL./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
42.80 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
43.30 €
Abst. Kursziel*:
-1.15%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
42.84 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.09%
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
|
|
