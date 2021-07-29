DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
63.24CHF
13.89CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
07.11.2025 11:32:14
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Andy Chu schrieb in der am Freitag vorliegenden Einschätzung, der Logistiker habe im dritten Quartal mit einem soliden Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Er verwies noch auf den unveränderten Unternehmensausblick./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
42.87 €
Abst. Kursziel*:
-2.03%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
42.97 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.26%
Analyst Name::
Andy Chu
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
12:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
06.11.25