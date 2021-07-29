DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DHL Group nach Zahlen von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistiker zeige sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Umfeld, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Die Ergebnisse belegten, dass DHL es schaffe, in diesen Zeiten profitabel zu bleiben und die Kostenbasis konsequent zu optimieren. Dadurch sei der Konzern auch gut aufgestellt, um von einer möglichen Markterholung überproportional zu profitieren./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
