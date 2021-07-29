DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
63.24CHF
13.89CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
11.11.2025 11:52:33
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einem Besuch des größten Frachtzentrums in Großbritannien mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Dort würden jede Nacht rund 170.000 Sendungen umgeschlagen, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Für deren Transport würden 400 Lastkraftwagen und 46 Flüge benötigt. Mit Blick auf die Kostenstruktur der DHL Group sei sie positiv gestimmt, so die Expertin./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
47.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
43.97 €
Abst. Kursziel*:
8.03%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
44.32 €
Abst. Kursziel aktuell:
7.18%
Analyst Name::
Alexia Dogani
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
