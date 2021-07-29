Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie DE0005552004

29.07.2021
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

DHL Group
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Trotz geringerer Volumina habe der Logistiker ein robustes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Der Fokus auf die Kosten zahle sich aus./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 12:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.30 € 		Abst. Kursziel*:
38.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.96%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse