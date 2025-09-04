Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Umbau
|
04.09.2025 11:13:00
Unilever-Aktie stabil: Teile des Top-Managements werden "erneuert"
Unilever baut im oberen Management um.
CEO Fernando Fernandez, der den Posten im März übernommen hat, will mit den Einzelprüfungen sicherstellen, dass die Manager die Benchmark innerhalb des Marktes darstellen. "Sind sie gut genug? Sind sie auf dem Niveau, das Unilever verdient?", sagte er auf der Global Consumer Staples Conference von Barclays. "Wir erwarten davon eine Erneuerung von 25 Prozent."
Der Konzern will vielversprechende Manager schneller nach vorne bringen und neue Führungskräfte einstellen. Ausserdem ist laut CEO das Anreizsystem verbessert worden.
Unilever hat zuletzt im Rahmen eines Restrukturierungsplans Stellen abgebaut. Die Verwaltung wurde in den vergangenen 18 Monaten um 18 Prozent reduziert. "Unilever hat eine uneinheitliche Performance gezeigt", sagte Fernandez. Seit dem Übernahmeversuch durch Kraft Heinz 2017 habe Unilever bei den Ergebnissen zu kämpfen gehabt. "Die Zeit vergeht schnell und die Dinge ändern sich stark, aber das hat Unilever aus der Bahn geworfen. Wir haben unseren Fokus auf das Volumenwachstum verloren", so der CEO.
Unilever strebt weiterhin Einsparungen von 800 Millionen Euro bis Ende 2026 an. Dieses Jahr sollen 650 Millionen erreicht werden.
Im Londoner Handel zeigt sich die Aktie von Unilever zeitweise 0,08 Prozent im Minus bei 47,58 Pfund.
DJG/DJN/mgo/cln
DOW JONES
Weitere Links:
Nachrichten zu Unilever plc
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Unilever CEO plans management overhaul to tackle ‘pockets of mediocrity’ (Financial Times)
|
03.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
02.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|09:56
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI sehr stark -- DAX etwas höher -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag stärker. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}