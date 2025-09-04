Unilever 50.14 CHF -2.22% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Der Tenor einer Konferenz mit dem Chef des Konsumgüterherstellers sei gleichwohl positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag. Er habe die gemachten Fortschritte im Konzernumbau betont./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.