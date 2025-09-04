Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.09.2025 09:56:06

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Der Tenor einer Konferenz mit dem Chef des Konsumgüterherstellers sei gleichwohl positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag. Er habe die gemachten Fortschritte im Konzernumbau betont./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
41.20 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
47.66 £ 		Abst. Kursziel*:
-13.55%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
47.65 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.54%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

