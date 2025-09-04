Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
50.14CHF
-1.14CHF
-2.22 %
09:00:18
BRXC
04.09.2025 09:56:06
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Der Tenor einer Konferenz mit dem Chef des Konsumgüterherstellers sei gleichwohl positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag. Er habe die gemachten Fortschritte im Konzernumbau betont./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
41.20 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
47.66 £
|
Abst. Kursziel*:
-13.55%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
47.65 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.54%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Unilever plc
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever zeigt sich am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Unilever CEO plans management overhaul to tackle ‘pockets of mediocrity’ (Financial Times)
|
03.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
02.09.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.ch)
|
02.09.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Unilever plc
|09:56
|Unilever Sell
|UBS AG
|03.09.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|50.14
|-2.22%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:01
|
UBS AG
Apple Neutral
|09:56
|
UBS AG
Unilever Sell
|09:46
|
Jefferies & Company Inc.
Sanofi Buy
|09:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Sanofi Overweight
|08:58
|
UBS AG
Continental Buy
|08:44
|
Warburg Research
Ceconomy St. Sell
|08:27
|
UBS AG
Roche Buy