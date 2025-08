NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. David Hayes passte seine Gewinnerwartungen an den Margenausblick des Konsumgüterkonzerns an. Die Geschäfte des Unternehmens liefen aber teils weiterhin träge, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb;