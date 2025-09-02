Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78

51.28
CHF
1.22
CHF
2.44 %
02.09.2025
BRXC
03.09.2025 22:23:22

Unilever Underperform

Unilever
51.28 CHF 2.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Das Geschäft mit Kosmetikprodukten und Hautpflege solle mittelfristig zwei Drittel zum Umsatz beitragen, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür müsste der Konzern in den kommenden Jahren Umsatz von geschätzten 15 Milliarden Euro hinzukaufen./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39.00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
47.62 £ 		Abst. Kursziel*:
-18.10%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
47.62 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.10%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

Analysen zu Unilever plc

03.09.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Unilever Outperform Bernstein Research
11.08.25 Unilever Outperform Bernstein Research
07.08.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
