NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever nach US-Daten von Anfang bis Mitte Dezember auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3900 Pence belassen. Das Umsatzwachstum des britischen Verbrauchsgüterherstellers sei von zuletzt acht Prozent auf nun ein Prozent zurückgegangen, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie zur europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterbranche./ck/gl;