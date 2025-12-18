Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Richemont Aktie

18.12.2025 09:55:37

Uhren-Aktien im Minus: US-Zölle drücken Exportzahlen von Swatch und Richemont

Die Aktien der Uhren- und Schmuckhersteller Richemont und Swatch zeigen sich am Donnerstag im frühen Handel etwas leichter.

Richemont
167.35 CHF -0.03%
Zwar sind die Uhrenexporte im November klar zurückgegangen, dies sei aber vor allem auf die USA zurückzuführen. Die zugrunde liegende Entwicklung bewerteten die Analysten als solide.

Zuletzt verloren Richemont-Aktien im Schweizer Handel 0,51 Prozent auf 167,30 Franken und die Inhaberaktien von Swatch geben derweil um 0,42 Prozent auf 167,35 Franken nach.

Insgesamt bewerten die Experten die jüngsten Exportdaten als neutral bis sogar leicht positiv. So gingen die Erwartungen vorab auch recht weit auseinander. Während die ZKB nur ein Minus von etwas über 3 Prozent erwartet hatte, war Vontobel von einem Rückgang um 10 Prozent ausgegangen. Folglich bewertet Vontobel das Ergebnis sogar als leicht positiv.

Zudem wird der Sondereffekt durch die USA hervorgehoben. Ohne die USA hätten die Ausfuhren sogar um etwas über 2 Prozent angezogen, rechnen die Analysten von Vontobel und der UBS vor. Dies "deutet darauf hin, dass das Schlimmste trotz anhaltender Volatilität vorbei sein könnte", heisst es bei der UBS.

Auch die Halbierung der Ausfuhren in die USA sei vor allem mit den Verwerfungen um die US-Zölle zu erklären. Uhrenhersteller hatten vor der Einführung der Strafzölle von 39 Prozent ihre Lager noch gefüllt und diese müssten nun erst einmal abgebaut werden.

Ferner zeigten die Zahlen auch positive Impulse im Markt. Diese kämen vor allem aus den asiatischen Märkten wie Hongkong, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch Grossbritannien habe sich gut entwickelt.

Vontobel sieht zudem weiterhin Anzeichen für eine zunehmende Diskrepanz zwischen den Herstellern. Während die führenden Hersteller von ihrer Tradition, Preisgestaltungsmacht und ihrer diversifizierten Präsenz profitieren, dominierten im "breiten Markt Überkapazitäten und eine schwächere Preisdisziplin". Trotzdem rechnet der Analyst mit einem Wachstum im kommenden Jahr von wieder 4 Prozent.

cg/ra

Zürich (awp)

Nachrichten zu Richemont

Analysen zu Richemont

17.12.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 Richemont Overweight Barclays Capital
01.12.25 Richemont Buy Deutsche Bank AG
28.11.25 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
