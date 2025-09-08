Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’313 -0.5%  SPI 17’059 -0.3%  Dow 45’456 0.1%  DAX 23’807 0.9%  Euro 0.9330 -0.2%  EStoxx50 5’363 0.8%  Gold 3’636 1.4%  Bitcoin 89’183 0.4%  Dollar 0.7932 -0.6%  Öl 66.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Aktien von AppLovin und Robinhood springen zweistellig hoch: Sprung in den S&P-500 geschafft
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Montagabend
Personalie bei Brenntag: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt Konzern
Fresenius-Aktie: Fresenius stärkt Finanzierung mit Milliarden-Anleihen
Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Eigenkapitalregelung 08.09.2025 21:07:37

UBS-Aktie: Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln für UBS ab

UBS-Aktie: Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln für UBS ab

Der Nationalrat will keine Verzögerungen bei der Eigenmittelverordnung für die vollständige Eigenmittelunterlegung von Auslandstöchtern systemrelevanter Banken.

UBS
32.35 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen
Er hat am Montag mit 104 zu 86 Stimmen eine Motion mit der Forderung abgelehnt, die Eigenkapitalregelung erst bei der Vorlage des gesamten Regulierungspakets anzugehen.

Die Regulierung habe Wechselwirkungen und müsse damit gesamtheitlich betrachtet werden, begründete Kommissionssprecher Beat Walti (FDP/ZH) den Vorstoss der nationalrätlichen Wirtschaftskommission.

Mit dem Plan, die Massnahmen in drei Paketen vorzulegen, verunmögliche der Bundesrat das. Zudem werde es bei der Eigenkapitalregelung lange Übergangsfristen von sechs bis acht Jahren geben, einige Monate würden nicht ins Gewicht fallen.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter zeigte sich erstaunt über die Motion der WAK-N. Gewöhnlich verlange eine Motion etwas vom Bundesrat. Diese verbiete ihm hingegen, seine Kompetenzen auf dem Verordnungsweg wahrzunehmen.

Aber genau mit der Verordnung könne die Landesregierung die vom Bankensektor ausgehenden Risiken für die Steuerzahlerinnen und -zahler rasch reduzieren. Mit der Motion würde die WAK-N die Eigenmittelverordnung "auf den St. Nimmerleinstag verschieben". Mit der Ablehnung ist das Geschäft vom Tisch.

Die UBS, die als systemrelevante Bank im Fokus steht, hatte sich im Vorfeld heftig gegen die neue Eigenmittelverordnung gewehrt, welche der Bundesrat neben anderen Massnahmen in den Eckpunkten im Juni vorgelegt hatte.

UBS-Chef Sergio Ermotti argumentierte, die Muttergesellschaft in der Schweiz profitiere von den Töchtern im Ausland. Die neuen Eigenkapitalvorschriften würden zu signifikanten Kosten führen. Auch verwies er auf die nach eigenen Angaben starke Risikomanagement-Kultur seiner Bank.

Bern (awp/sda)

Weitere Links:

UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
UBS-Aktie: Was Analysten von UBS erwarten
UBS-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Bildquelle: Keystone,Yu Lan / Shutterstock.com,UBS