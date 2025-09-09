DAX 40 998032 / DE0008469008
Geändert am: 09.09.2025 10:36:12
Scheitern der französischen Regierung: SMI leichter -- DAX im Minus -- Börsen in Asien uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag schwächer.
Der SMI bewegt sich aktuell auf rotem Terrain, nachdem er 0,05 Prozent höher bei 12'318,36 Punkten gestartet ist.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten 0,05 Prozent fester bei 17'067,10 Zählern bzw. 0,11 Prozent höher bei 2'025,87 Einheiten und geben inzwischen ebenfalls nach.
Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen am Donnerstag hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Die Zinssenkungserwartungen seien sehr hoch und damit könnten die Preisdaten die Anleger auch enttäuschen, ist zu hören. Analysten von JPMorgan warnen zudem auch vor einer möglichen "Sell-the-News"-Reaktion auf die bevorstehenden Zinssenkungen des Fed (am 17. September). Derzeit wird die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung des Feds am 17. September mit über 90 Prozent veranschlagt.
Heute dürften die Anleger zudem auf die revidierten Daten vom US-Arbeitsmarkt blicken. Diese werden einmal jährlich veröffentlicht und sind laut Experten nur schwer zu schätzen. Die US-Wirtschaft könnte 700'000 bis eine Million Stellen weniger geschaffen haben als ursprünglich gemeldet, wird am Markt befürchtet. Eine deutliche Revision könnte das Fed dazu bewegen, gleich mehrmals an der Zinsschraube zu drehen. Ein anderes Thema, mit dem sich die Anleger auseinandersetzen müssten, sei die politische Krise in Frankreich, heisst es weiter. Sie habe das Potenzial, manche Marktteilnehmer nervös zu machen.
DEUTSCHLAND
Nach dem freundlichen Start in die Börsenwoche geht es am Dienstag zunächst abwärts.
Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,02 Prozent tiefer bei 23'802,13 Punkten. Im Verlauf rutscht er etwas tiefer ins Minus.
Nach dem Aus für die Regierung will Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nun zügig einen neuen Premier ernennen. Stratege Timothy Graf vom Vermögensverwalter State Street sieht in der politischen Instabilität Frankreichs ein "ernstes lokales Problem, das jedoch wahrscheinlich keine unmittelbare existenzielle Frage für Europa darstellt". Die Eurozone befinde sich politisch in einer anderen Lage als während der Krisenjahre Anfang der 2010er Jahre und sei besser imstande, diese Herausforderungen zu meistern.
WALL STREET
Die US-Börsen präsentierten sich freundlich.
Der Dow Jones stieg anfänglich marginal und schloss auch auf diesem Niveau. So stand zum Schluss ein kleines Plus von 0,25 Prozent bei 45'514,95 Punkten an der Kurstafel.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen fester und erklomm im Verlauf bei 21'885,62 Punkten gar ein neues Allzeithoch. Er beendete den Tag letztendlich noch 0,45 Prozent stärker bei 21'798,70 Zählern.
Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürt Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hiess es am Markt. "Nach den schwachen Arbeitsmarktdaten dürfte es einer grossen positiven Überraschung bei den Inflationsdaten in dieser Woche bedürfen, um eine Zinssenkung der Fed noch zu verhindern", sagte Chris Larkin von dem zur Bank Morgan Stanley gehörenden Online-Broker E-Trade. Allerdings riet der Experte auch zur Vorsicht. Da Zinssenkungen zunehmend in die Prognosen einflössen, dürfte der Markt kurzfristig weniger geneigt sein, weitere Anzeichen einer Konjunkturabkühlung zu ignorieren.
ASIEN
Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich im Handelsverlauf am Dienstag ohne einheitliche Richtung.
In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,11 Prozent im Plus bei 43'689,69 Indexpunkten.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,29 Prozent auf 3'815,61 Zähler.
In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,80 Prozent auf 25'839,36 Punkte.
Hauptthema ist weiter die Erwartung, dass die US-Notenbank am 17. September die Zinsen senken dürfte. In Tokio erreichte der Nikkei-225 im frühen Geschäft ein Rekordhoch mit 44.186 Punkten. Treiber ist laut Marktteilnehmern weiter die Politik mit der Spekulation, dass der Nachfolger des am Wochenende zurückgetretenen Premierminister Shigeru Ishiba eine expansivere Fiskalpolitik betreiben könnte. Ausserdem gehen die Erwartungen dahin, dass die japanische Notenbank mit der avisierten Zinserhöhung wegen der politischen Krise zunächst abwarten dürfte. Leicht bremsend wirkt ein etwas anziehender Yen.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
