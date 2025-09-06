UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
Analysten-Prognosen
06.09.2025 08:27:00
UBS-Aktie: Was Analysten von UBS erwarten
Die Bewertungen der Analysten für die UBS-Aktie im Überblick.
Die UBS-Aktie wurde im August 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 35,00 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,62 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 32,38 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Goldman Sachs Group Inc.
|39,50 CHF
|21,99
|27.08.2025
|Deutsche Bank AG
|35,00 CHF
|8,09
|14.08.2025
|RBC Capital Markets
|34,00 CHF
|5,00
|14.08.2025
|RBC Capital Markets
|31,50 CHF
|-2,72
|06.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Keystone,Pincasso / Shutterstock.com
Nachrichten zu UBS
|
05.09.25
|Börse Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
05.09.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.09.25