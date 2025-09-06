Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
UBS Aktie

Analysten-Prognosen 06.09.2025 08:27:00

UBS-Aktie: Was Analysten von UBS erwarten

Die Bewertungen der Analysten für die UBS-Aktie im Überblick.

UBS
32.16 CHF -0.83%
Die UBS-Aktie wurde im August 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 35,00 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,62 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 32,38 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.39,50 CHF21,9927.08.2025
Deutsche Bank AG35,00 CHF8,0914.08.2025
RBC Capital Markets34,00 CHF5,0014.08.2025
RBC Capital Markets31,50 CHF-2,7206.08.2025
DZ BANK--01.08.2025

