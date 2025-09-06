UBS-Aktie: Was Analysten von UBS erwarten

Die UBS-Aktie wurde im August 2025 von 4 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Experten stufen die UBS-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für UBS ein Kursziel von 35,00 CHF. Dies bedeutet einen Anstieg von 2,62 CHF gegenüber dem aktuellen SWX-Kurs von 32,38 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 39,50 CHF 21,99 27.08.2025 Deutsche Bank AG 35,00 CHF 8,09 14.08.2025 RBC Capital Markets 34,00 CHF 5,00 14.08.2025 RBC Capital Markets 31,50 CHF -2,72 06.08.2025 DZ BANK - - 01.08.2025

Redaktion finanzen.ch