UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 37 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein setzt im Rahmen seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung wieder stärker auf Europas Banken als auf US-Geldinstitute. Er geht davon aus, dass die Kapitalkosten sinken und die Zinsüberschüsse im zweiten Halbjahr ihren Boden finden. Zu seinen Favoriten gehören Barclays, Natwest, Societe Generale, ING, Intesa Sanpaolo, UBS und die Deutsche Bank./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Overweight
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38.00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34.41 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UBS
|
08.09.25
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in Zürich: SLI schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
08.09.25
|UBS Aktie News: UBS reagiert am Montagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Verluste in Zürich: Das macht der SMI nachmittags (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Börse Zürich in Rot: SLI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
08.09.25
|UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|07:23
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:23
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:23
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|19.01.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|32.18
|-0.52%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|
UBS AG
ASML NV Buy
|07:36
|
JP Morgan Chase & Co.
BNP Paribas Neutral
|07:35
|
JP Morgan Chase & Co.
ING Group Overweight
|07:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|07:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PVA TePla Buy
|07:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Intesa Sanpaolo Overweight
|07:25
|
JP Morgan Chase & Co.
UniCredit Overweight