Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal von 32 auf 35 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Kapital schaffenden Geschäftsmodells werde die Bank in den kommenden Jahren die entsprechenden Kapitalquoten verbessern können, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ausschüttungen dürften entsprechend kräftig zulegen./bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET



