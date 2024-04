LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 20 auf 21 Franken angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Krishnendra Dubey passte seine Schätzungen für die Deutsche Bank und UBS in seinem am Montag vorliegenden Quartalsausblick an die jüngsten Signale aus dem Investmentbanking an. Bei den Schweizern dürften die Auswirkungen der angepassten Too-big-to-fail-Regulierungen Fragen aufwerfen./ag/mis;