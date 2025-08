NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 29,00 auf 31,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. An besten ließen sich bevorstehende regulatorische Änderungen mit der Beschaffung von Kapital in den Griff bekommen, schrieb Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies die Analystin auf ermutigende Trends in der weltweiten Vermögensverwaltung der Schweizer Bank im zweiten Quartal./rob/ck/edh;