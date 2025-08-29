|Kurse + Charts + Realtime
29.08.2025 14:07:44
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Novartis-Aktie mit Neutral
Die detaillierte Analyse des Novartis-Papiers wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Die generika-bedingte Erosion nach dem Patentablauf für das Herzmittel Entresto schreite schnell voran, schrieb Matthew Weston am Freitag. 31 Prozent aller entsprechenden Verschreibungen seien in der Woche bis zum 22. August in Nachahmerpräparaten erfolgt.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Novartis-Aktie am Tag der Analyse
Die Novartis-Aktie musste um 13:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0.2 Prozent auf 101.34 CHF abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 6.26 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 449’841 Novartis-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 18.3 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 10:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
