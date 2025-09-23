TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
23.09.2025 08:51:37
TUI-Aktie aber fester: TUI bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren
Die Hitzewellen am Mittelmeer und der Nahost-Konflikt haben das Sommergeschäft des Reisekonzerns TUI gebremst.
Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September sieht Vorstandschef Sebastian Ebel den Konzern auf Kurs, sein erst jüngst erhöhtes Gewinnziel zu erreichen. Demnach soll der um Sonderposten bereinigte operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) um 9 bis 11 Prozent zulegen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 hatte TUI knapp 1,3 Milliarden Euro erzielt. In den kommenden Jahren soll das Ergebnis im jährlichen Schnitt um 7 bis 10 Prozent nach oben klettern.
/mne/jha/
HANNOVER (awp international)
