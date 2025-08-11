|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 17:12:45
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Resultate hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Karan Puri in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem habe der Touristikkonzern das Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr erhöht, lobte der Experte./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 15:33 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.66 €
|
Abst. Kursziel*:
56.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
7.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.36%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
16:09
|Tui dämpft Umsatzerwartung - dafür mehr operativer Gewinn möglich (AWP)
|
15:59
|Tui hebt EBIT-Prognose für Geschäftsjahr 2024/25 an (Dow Jones)
|
15:59
|Börse Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:37
|EQS-Adhoc: TUI hebt Prognose für das bereinigte EBIT für das Geschäftsjahr 2025 auf eine Spanne von +9 bis 11 % (bisher: +7 bis 10 %) zu konstanten Wechselkursen an (EQS Group)
|
15:20
|Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12:26