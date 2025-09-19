TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.42CHF
0.02CHF
0.30 %
19.09.2025
BRXC
23.09.2025 09:21:25
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Signale für das Wintergeschäft seien durch die Bank ermutigend, schrieb Karan Puri am Dienstag nach den letzten Kommentaren des Tourismuskonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.92 €
|
Abst. Kursziel*:
64.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59.00%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
