TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

7.42
CHF
0.02
CHF
0.30 %
19.09.2025
BRXC
23.09.2025 09:21:25

TUI Overweight

TUI
7.42 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Signale für das Wintergeschäft seien durch die Bank ermutigend, schrieb Karan Puri am Dienstag nach den letzten Kommentaren des Tourismuskonzerns vor dem Quartalsbericht./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7.92 € 		Abst. Kursziel*:
64.10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.00%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse