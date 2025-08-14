|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 11:51:52
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Details offenbarten ein weniger optimistisches Bild als die wichtigsten Kennziffern, schrieb Richard Clarke in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. In der Sparte Märkte und Airline hätten sich die Geschäfte gegenüber dem Vorquartal abgeschwächt./rob/la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.49 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.99%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.63%
|
Analyst Name::
Richard Clarke
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
|
12:26
|XETRA-Handel: MDAX klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
13.08.25
|TUI-Aktie profitiert: TUI übertrifft Gewinnerwartungen deutlich (Dow Jones)
|
13.08.25
|MDAX aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Tui overcomes heatwaves and Middle East conflict as profits rise (Financial Times)
|
13.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Tui zählt weniger Sommergäste und verdient mehr - Aktie legt zu (AWP)