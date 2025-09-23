Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 23.09.2025 07:08:00

Chinas Börsen geben nach - Tokio im Feiertag

Am Dienstag tendieren die chinesischen Indizes gen Süden.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startete wenig bewegt in die neue Woche.

Der SMI notierte zeitweise im Plus, fiel dann aber zurück an die Nulllinie, nachdem er marginal tiefer gestartet war. Er beendete den Handel leichte 0,14 Prozent im Plus bei 12'126,14 Punkten.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI tendierten ebenso kaum verändert, nachdem sie den Handel minimal höher eröffneten. Der SPI notierte letztlich marginale 0,07 Prozent höher bei 16'823,86 Einheiten, während der SLI minimale 0,10 Prozent leichter bei 1'992,14 Stellen schloss.

Die Rally der Wall Street sei zuletzt etwas an den europäischen und auch am hiesigen Markt vorbeigegangen, hiess es von Marktbeobachtern. Investoren warten bereits gespannt auf die Berichterstattung zum dritten Quartal. Sie werde zeigen, wie gut die Unternehmen die neuen Zollschranken verdauen. Die allgemeine Erwartung sei, dass US-Unternehmen eine höhere Resilienz zeigen als etwa europäische.

Derweil ist der Kalender zum Wochenstart noch überschaubar. Generell dürfte das Geschehen im Wochenverlauf eher durch Konjunktur- als Unternehmensnews getrieben sein. Hierzulande steht etwa am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank mit ihrer Lagebeurteilung im Mittelpunkt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hat zum Wochenstart seine Talfahrt vom Freitag fortgesetzt.

Der DAX startete etwas tiefer in den Handel und gab anschliessend weiter nach. Er beendete die Sitzung 0,48 Prozent im Minus bei 23'527,05 Einheiten.

Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets sprach vom anhaltenden September-Blues des DAX, während die US-Börsen im Nachgang der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr von Rekord zu Rekord eilen. "Während die Investoren in den USA von der geringsten Zahl von Gewinnwarnungen seit einem Jahr ermutigt werden, fürchten sie sich hierzulande vor zahlreichen negativen Überraschungen. Der DAX bleibt in der Handelsspanne, die ihn nun schon seit gut drei Wochen gefangen hält", erklärte Stanzl. Zu seinem Rekord von 24'639 bleibt er noch mit etwa 1'000 Punkten auf Abstand - auch wegen seiner negativen Monatsbilanz. Er hat im September bislang etwa ein Prozent verloren.

Aus Branchensicht waren wieder einmal die Rüstungswerte überdurchschnittlich stark gefragt. Nachdem russische Kampfjets in den estnischen Luftraum eingedrungen sind, kam der UN-Sicherheitsrat am Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Auch die Nato-Länder sollen Anfang der Woche zu Beratungen wegen des Vorfalls zusammenkommen.

Seit diesem Montag hat der Leitindex zudem zwei neue Mitglieder: Der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer GEA ersetzen den Sportwagenbauer Porsche AG und den Laborzulieferer Sartorius.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Montag mit Gewinnen.

Der Dow Jones legte 0,14 Prozent auf 46'381,35 Punkte zu.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Aufschlag von 0,70 Prozent bei 22'788,98 Zählern und erreichte bei 22'801,90 einen neuen Rekord.

In der Vorwoche hatte die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren, die US-Börsen gestützt und zu neuen Rekordwerten verholfen. Laut dem Deutsche-Bank-Investmentchef Christian Nolting ist "ein gewisser Konsens über die künftige Ausrichtung der US-Geldpolitik" entstanden. In dem weiterhin schwierigen politischen Umfeld geht er davon aus, dass sich die Aufmerksamkeit in den kommenden Tagen wieder stärker auf Konjunkturdaten richten wird.

Auf politischer Ebene wurde am Montag weiter darüber diskutiert, dass US-Präsident Donald Trump vor dem Wochenende eine Gebühr von 100'000 Dollar auf häufig von amerikanischen Tech-Konzernen genutzte Visa angekündigt hatte. Etwas Erleichterung herrschte nach der Klarstellung, dass es sich um eine einmalige Gebühr nur für neue Visa handeln soll.

ASIEN

Die Börsen in China präsentierten sich am Dienstag schwächer.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Montag letztlich um 0,99 Prozent auf 45'493,66 Punkte zu. Am heutigen Dienstag findet in Tokio aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derzeit 1,23 Prozent auf 3'781,61 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng daneben 0,96 Prozent ab auf 26'090,11 Einheiten.

Teilnehmer verweisen nach der jüngsten positiven Entwicklung auf anhaltende Gewinnmitnahmen, die vor allem den Technologie-Sektor belasten. Allerdings berichten Marktteilnehmer von insgesamt dünnen Umsätzen im Vorfeld wichtiger US-Konjunkturdaten am Freitag. Dann wird der Kernindex der persönlichen US-Konsumausgaben für August veröffentlicht. Dieser ist im Vergleich zum weniger umfassenden Verbraucherpreisindex das favorisierte Inflationsmass der US-Notenbank. In Tokio findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Die Investoren zeigen sich zudem vorsichtig, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank signalisierten, dass die Fed die Zinssätze nach der Senkung in der vergangenen Woche möglicherweise nicht weiter senken muss. So hat sich der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, Alberto Musalem, am Montag skeptisch bezüglich künftiger Zinssenkungen gezeigt. Er habe die Senkung um 25 Basispunkte vergangene Woche wegen höherer Risiken für den Arbeitsmarkt unterstützt, aber angesichts der Inflation, die fast 1 Prozentpunkt über dem Fed-Ziel von 2 Prozent liege, könnten weitere Senkungen übermässige Sorglosigkeit gegenüber steigenden Preisen bedeuten. Mit Spannung wird nun auf eine Rede von Fed-Chairman Jerome Powell am Dienstag geschaut.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
