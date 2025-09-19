TUI 7.42 CHF 0.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung des Billigfliegers Jet2 gut ankommen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC



