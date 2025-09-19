Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

7.42
CHF
0.02
CHF
0.30 %
19.09.2025
BRXC
23.09.2025 09:18:32

TUI Market-Perform

TUI
7.42 CHF 0.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung des Billigfliegers Jet2 gut ankommen./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7.92 € 		Abst. Kursziel*:
-0.28%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.40%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

