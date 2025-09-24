Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Halbleiterriese mit Zahlen
|
24.09.2025 12:34:00
Micron Technology-Aktie nach deutlicher Gewinnsteigerung sehr gefragt
Die Berichtssaison hat noch ein spätes Ass im Ärmel: Der Halbleiterkonzern Micron hat seine Zahlen für präsentiert. So lief es im Berichtsquartal.
Im Gesamtjahr verdiente Micron 7,59 US-Dollar je Aktie nach 0,70 US-Dollar beim EPS im Vorjahr und Analystenschätzungen von 8,06 US-Dollar.
Auch der Umsatz entwickelte sich deutlich positiv und stieg im letzten Quartal von 7,75 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 11,32 Milliarden US-Dollar (Analystenerwartungen: 11,16 Milliarden US-Dollar). Im Gesamtjahr erlöste Micron mit 37,38 Milliarden US-Dollar ebenfalls deutlich mehr, nachdem im Vorjahr noch Erlöse von 25,11 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Hier hatten Analysten im Vorfeld einen Umsatzwert von 37,16 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.
Die Micron-Aktie zeigt sich am Mittwoch vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,83 Prozent stärker bei 167,79 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
