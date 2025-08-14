Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 8 auf 9 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Positiv zu vermerken seien die Ergebnisse im Kreuzfahrtbereich, wo die Gewinne höher als erwartet ausgefallen seien, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Auch die Hotelsparte habe positiv überrascht, wenn man Einmaleffekte außer Acht lassen. Negativ zu vermerken sei insgesamt eine weitere Verschlechterung der Sommerbuchungen und der Preise gegenüber dem Vorquartal. Dies werfe Fragen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Profitabilität und des freien Barmittelzuflusses auf./rob/la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Neutral
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.49 € 		Abst. Kursziel*:
5.96%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.67%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

