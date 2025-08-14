|Kurse + Charts + Realtime
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tui anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 8 auf 9 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Positiv zu vermerken seien die Ergebnisse im Kreuzfahrtbereich, wo die Gewinne höher als erwartet ausgefallen seien, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Auch die Hotelsparte habe positiv überrascht, wenn man Einmaleffekte außer Acht lassen. Negativ zu vermerken sei insgesamt eine weitere Verschlechterung der Sommerbuchungen und der Preise gegenüber dem Vorquartal. Dies werfe Fragen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Profitabilität und des freien Barmittelzuflusses auf./rob/la/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.49 €
|
Abst. Kursziel*:
5.96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.67%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
