23.09.2025 10:32:52
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Nach der jüngsten Warnung von Jet2 seien die aktuellen Signale des Tourismuskonzerns eher beruhigend, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Das Sommergeschäft habe nicht mehr geschwächelt und die Wintersaison beginne leicht positiv./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TUI AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
7.92 €
Abst. Kursziel*:
13.61%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
8.13 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.73%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
08:00
|EQS-News: TUI AG: Buchungsupdate (EQS Group)
08:00
|EQS-News: TUI AG: Pre-Close Trading Update (EQS Group)
22.09.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
22.09.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
22.09.25
|Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. in Rot: Hackerangriffe auf Flughäfen belasten (Dow Jones)
Analysen zu TUI AG
|10:32
|TUI Neutral
|UBS AG
|09:21
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.25
|TUI Neutral
|UBS AG
