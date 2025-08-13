|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 19:28:53
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri erhöhte am Mittwoch ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Reisekonzerns, nachdem Tui den Ausblick angehoben hatte./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
7.96 €
|
Abst. Kursziel*:
63.23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.76%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse