Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’876 0.9%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9426 0.2%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’351 0.2%  Bitcoin 98’080 1.2%  Dollar 0.8058 -0.1%  Öl 65.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
Top News
Nach IPO der Figma-Aktie - Welche Tech-Startups nun ebenfalls einen Börsengang wagen könnten
Ausblick: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bullish mit NYSE-Debüt: Bullish-Aktien mit Kursexplosion beim Börsengang
Ausblick: thyssenkrupp nucera legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
So lohnend wäre ein Einstieg in Dogecoin von vor 3 Jahren gewesen
Suche...
200.- Saxo-Deal

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

8.00
CHF
0.62
CHF
8.36 %
18:00:02
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2025 19:28:53

TUI Overweight

TUI
8.00 CHF 8.36%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tui von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Karan Puri erhöhte am Mittwoch ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Reisekonzerns, nachdem Tui den Ausblick angehoben hatte./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 18:02 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
7.96 € 		Abst. Kursziel*:
63.23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
8.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.76%
Analyst Name::
Karan Puri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten