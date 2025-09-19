TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.42CHF
0.02CHF
0.30 %
19.09.2025
BRXC
23.09.2025 09:19:38
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung von Jet2 gut ankommen./rob/ag/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
7.90 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.92 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.28%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.40%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
