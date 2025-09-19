Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’119 -0.1%  SPI 16’826 0.0%  Dow 46’382 0.1%  DAX 23’671 0.6%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’474 0.6%  Gold 3’775 0.8%  Bitcoin 89’649 0.4%  Dollar 0.7921 -0.1%  Öl 66.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS-Aktie leicht im Plus: UBS einigt sich mit Frankreich im Steuerstreit
Franken, Euro & Co.: Kaum Bewegung vor Stimmungsdaten
Goldpreis: Warten auf Statements von Fed-Chef Powell
100-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI schiebt NVIDIA-Aktie auf neues Rekordhoch
EZB-Ratsmitglied sieht Wettbewerbsfähigkeit trotz starkem Euro nicht gefährdet
Suche...

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

7.42
CHF
0.02
CHF
0.30 %
19.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2025 09:19:38

TUI Market-Perform

TUI
7.42 CHF 0.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Wintergeschäft sei recht gut angelaufen, schrieb Analyst Richard Clarke am Dienstag nach den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung von Jet2 gut ankommen./rob/ag/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 06:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7.92 € 		Abst. Kursziel*:
-0.28%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.40%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse