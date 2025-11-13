Enel Aktie 1250633 / IT0003128367
8.25CHF
-0.01CHF
-0.17 %
09:02:45
BRXC
14.11.2025 08:00:55
Enel Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,95 Euro auf "Buy" belassen. Der Versorger habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. In Spanien sei sie operative Entwicklung stark gewesen, in Italien hätten sich die Gewinnmargen normalisiert. Die Blicke richteten sich nun auf den für Ende Februar geplanten Kapitalmarkttag./mis/rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 21:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Enel S.p.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
8.95 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
8.96 €
Abst. Kursziel*:
-0.09%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
8.95 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.04%
Analyst Name::
Gonzalo Sanchez-Bordona
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Enel S.p.A.
13.11.25
|Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher (AWP)
13.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
12.11.25